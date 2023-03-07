Лукашенко: в Беларуси задержано более 20 человек после ЧП в Мачулищах

Александр Лукашенко сообщил о задержании диверсантов, участвовавших в атаке на самолёт А-50 под Минском.

7 марта Александр Лукашенко провёл совещание с белорусскими высокопоставленными силовиками, где признал, что на аэродроме Мачулищи под Минском действительно была осуществлена попытка теракта, целью которого являлся самолёт А-50, получивший незначительные повреждения после инцидента.

По словам Лукашенко, отечественные правоохранители задержали более двадцати человек, причастных к диверсии, один из которых имеет паспорт Украины и родился в Кривом Роге.