Лукашенко: самолёт А-50 получил повреждения в результате ЧП на Мачулищах

Александр Лукашенко рассказал о последствиях попытки диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском.

Днём вторника Александр Лукашенко сообщил, что на территории Беларуси был задержан россиянин и его сообщники, которые при поддержке спецслужб Украины попытались атаковать самолёт А-50 на аэродроме Мачулищи.

По словам Лукашенко, в результате инцидента самолёт действительно получил повреждения в виде пары царапин и одной пробоины, однако это не мешает ему исправно работать. Также президент отметил, что сейчас данный самолёт был отправлен в Россию по его личной просьбе для ремонта.