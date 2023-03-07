Минобороны Польши опровергло передачу систем ПВО Patriot Украине

Мариуш Блащак сообщил о прибытии первых американских батарей ЗРК Patriot в Украину, однако позднее отказался от своих слов.

7 марта глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак публично заявил, что помимо первых немецких танков Leopard, на территорию Украины были доставлены системы противовоздушной обороны Patriot американского производства. При этом Блащак отметил, что Варшава сыграла активную роль при передаче данных вооружений Киеву.

Позднее в Минобороны отметили, что Мариуш Блащак не заявлял о поставках "Пэтриотов" украинским войскам, отметив неправильную работу переводчика во время трансляции выступления политика.

Примечательно, что первые 14 танков Leopard были переброшены в украинское государство в день визита польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в Киев.