Алаудинов: войска России взяли в плен много солдат ВСУ в Артемовске

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал о пленении украинских военных на Артемовском направлении.

7 марта командир отряда спецназа "Ахмат" и замкомандира второго корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов публично заявил, что в течение последних нескольких дней войска России в Артемовске взяли в плен множество украинских солдат, прибывших в город из западной Украины.

По данным Алаудинова, находящиеся в российском плену бойцы ВСУ пребывают не в лучшем моральном состоянии из-за скорого поражения армии Украины в Артемовске.