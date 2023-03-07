Foreign Policy: правительство США боится многополярного мира
Издание Foreign Policy утверждает, что администрация Джо Байдена выступает против установления многополярного мироустройства.
Обозреватель газеты Foreign Policy профессор Стивен Уолт утверждает, что после распада Советского Союза и завершения холодной войны правительство США довольствовалось статусом негласного мирового лидера, не желая уступать доминирующую позицию другим государствам в будущем.
По мнению Уолта, после начала российской спецоперации в Украине американские власти а команда Байдена в частности боятся, что мир вновь станет многополярным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Наталья Гончарова
Орбакайте рассказала, как прошли для нее съемки 3 и 4 сезона сериала Тест на беременность, где она играла одну из главных героинь
Актриса и певица Кристина Орбакайте рассказала, что первые части сериала смотрела. Фильм он ей очень понравился. Знаменитость с удовольствием снялась в 3 и 4 частях сериала.Подробнее...
-
-