Фермеры Польши перекрыли дорогу с Украины из-за поставок зерна
Польские фермеры устроили очередную акцию протеста, выступая против поставок зерна из Украины.
7 марта пресс-служба Генеральной дирекции дорог и автострад Польши сообщила, что местные фермеры перекрыли семнадцатую дорогу возле населённого пункта Пески, которая ведёт в Украину.
По словам перекрывших дорогу, таким образом они выражают своё несогласие с бесконтрольной поставкой украинской сельхозпродукции, из-за чего цены на зерно в Польше существенно снизились, ввиду чего местные фермеры понесли значительные экономические убытки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Наталья Гончарова
Орбакайте рассказала, как прошли для нее съемки 3 и 4 сезона сериала Тест на беременность, где она играла одну из главных героинь
Актриса и певица Кристина Орбакайте рассказала, что первые части сериала смотрела. Фильм он ей очень понравился. Знаменитость с удовольствием снялась в 3 и 4 частях сериала.Подробнее...
-
-