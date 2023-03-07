Фермеры Польши перекрыли дорогу с Украины из-за поставок зерна

Польские фермеры устроили очередную акцию протеста, выступая против поставок зерна из Украины.

7 марта пресс-служба Генеральной дирекции дорог и автострад Польши сообщила, что местные фермеры перекрыли семнадцатую дорогу возле населённого пункта Пески, которая ведёт в Украину.

По словам перекрывших дорогу, таким образом они выражают своё несогласие с бесконтрольной поставкой украинской сельхозпродукции, из-за чего цены на зерно в Польше существенно снизились, ввиду чего местные фермеры понесли значительные экономические убытки.