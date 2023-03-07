В здании Главного управления МВД России по Москве начался пожар

СМИ сообщили о начале пожара на территории Главного управления МВД РФ по Москве.

Вечером 7 марта корреспонденты информагентства "РИА Новости" уведомили, что по адресу Москва, Петровка, дом 38 начался пожар. Известно, что по данному адресу располагается Главное управление Министерства внутренних дел России по Москве. Журналисты газеты ТАСС также сообщили, что на месте пожара заметно сильное задымление.

По предварительной информации, имеющейся в распоряжении журналистов, на третьем этаже Главного управления МВД России по Москве горят строительные материалы.