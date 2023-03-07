Мальчик Фёдор получил медаль после вторжения ВСУ в Брянскую область
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о вручении медали десятилетнему мальчику Фёдору.
7 марта брянский губернатор Александр Богомаз опубликовал сообщение в соцсетях, где показал, как мальчику Фёдору, спасшему двух девочек во время вторжения украинских диверсантов в сёла Брянской области, вручают государственную медаль Следственного комитета "За доблесть и отвагу".
Известно, что накануне 10-летний Фёдор был ранен украинскими диверсантами в одной из деревень Брянской области, но сумел увести двух девочек с места обстрела. Сейчас жизни Фёдора ничего не угрожает.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Диана Мудреченко
Херш назвал глупостью статью NYT о причастности украинцев ко взрывам на «Северных потоках»
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что статья The New York Times о причастности проукраинской группировки ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море являются глупостью.Подробнее...
-
Диана Мудреченко
Минобороны РФ: в результате переговоров из украинского плена возвращены 90 российских солдат
Во вторник, 7 марта 2023 года, пресс-служба Министерства обороны России в официальном Tg-канале сообщила о том, что в результате переговоров из украинского плена возвращены 90 российских военнослужащих.Подробнее...
-
-
-