Мальчик Фёдор получил медаль после вторжения ВСУ в Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о вручении медали десятилетнему мальчику Фёдору.

7 марта брянский губернатор Александр Богомаз опубликовал сообщение в соцсетях, где показал, как мальчику Фёдору, спасшему двух девочек во время вторжения украинских диверсантов в сёла Брянской области, вручают государственную медаль Следственного комитета "За доблесть и отвагу".

Известно, что накануне 10-летний Фёдор был ранен украинскими диверсантами в одной из деревень Брянской области, но сумел увести двух девочек с места обстрела. Сейчас жизни Фёдора ничего не угрожает.