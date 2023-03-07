Генсек ООН Антониу Гуерриш прибыл на Украину, где 8 марта встретится с Зеленским
2023-03-07 20:31
Офис генерального секретаря Организации Объединённых Наций сообщил о том, что генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл на Украину с официальным визитом.
Отмечается, что настоящее время Гутерриш направляется в столицу Украины Киев.
Ранее украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на неназванный источник в Офисе президента Украины заявило, что 8 марта, с визитом в Киев прибудет генеральный секретарь ООН, который планирует встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским и проведет ряд встреч с другими должностными лицами Украины.
Ожидается, что главной темой грядущих переговоров станет продление зерновой сделки, срок реализации которой истекает 18 марта текущего 2023 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко