Отставной американский военный Дуглас Макгрегор утверждает, что Владимир Зеленский пытается сообщить западным лидерам о скором разгроме украинской армии на Артемовском направлении.

Экс-полковник армии Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор утверждает, что Владимир Зеленский попал в затруднительное положение, поскольку вооружённые силы Украины понесли потери в размере 200 тысяч человек из числа личного состава преимущественно из-за нежелания Киева уступать Артемовск войскам России.

По мнению Макгрегора, уже сейчас Зеленский сигнализирует Джо Байдену о том, что Украина потерпит поражение в случае, если американские войска не приедут в зону проведения российской спецоперации.