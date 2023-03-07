Колонна: нужно оказать массовую военную помощь ВСУ для контрнаступления

Глава французского МИДа Катрин Колонна призвала западные страны оказать Киеву массовую военную помощь.

Вечером 7 марта министр иностранных дел Франции Катрин Колонна публично заявила, что государства коллективного Запада обязаны оказать массовую и быструю военную помощь украинским войскам для того, чтобы они могли успешно обороняться и проводить контрнаступление на позиции российской армии.

При этом Колонна выразила уверенность, что предоставляемая западными странами помощь должна полностью соответствовать потребностям Киева.