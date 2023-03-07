Главы Минобороны стран ЕС обсудят помощь ВСУ 7-8 марта в Стокгольме

Министры обороны европейских стран намереваются обсудить поддержку Киева на заседании в столице Швеции.

Издание "Интерфакс" уведомляет, что 7 и 8 марта в Стокгольме состоится неформальное заседание Совета Европы, в рамках которого министры обороны государств-участников Европейского Союза планируют обсудить усиление оказания военной помощи украинским войскам и помощь в их подготовке.

По данным "Интерфакса", на грядущем заседании также будет подниматься вопрос о выделении средств на закупку артиллерийских снарядов для армии Украины.