Издание The American Spectator опубликовало материал Джеда Баббина, который утверждает, что Байден поставляет на Украину слишком много оружия.

Журналист отмечает, что запасы вооружений в США не пополняются так быстро, как оружие и боеприпасы уходят на Украину.

По данным автора статьи, Киеву уже отправлена треть запасов ракет Javelin и треть ракет Stinger. Он пишет, что если Китай нападет на Тайвань, США хватит боеприпасов только на неделю.

Баббин полагает, что Байдену следует потребовать от американской военной промышленности перехода с коммерческих контрактов на удовлетворение потребностей Украины и пополнение собственных запасов.