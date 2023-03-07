The American Spectator: в случае нападения Китая на Тайвань США хатит боеприпасов только на неделю
Издание The American Spectator опубликовало материал Джеда Баббина, который утверждает, что Байден поставляет на Украину слишком много оружия.
Журналист отмечает, что запасы вооружений в США не пополняются так быстро, как оружие и боеприпасы уходят на Украину.
По данным автора статьи, Киеву уже отправлена треть запасов ракет Javelin и треть ракет Stinger. Он пишет, что если Китай нападет на Тайвань, США хватит боеприпасов только на неделю.
Баббин полагает, что Байдену следует потребовать от американской военной промышленности перехода с коммерческих контрактов на удовлетворение потребностей Украины и пополнение собственных запасов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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