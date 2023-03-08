Politico: Пентагон пытается адаптировать западные ракеты «воздух-воздух» под истребители МиГ украинской армии
2023-03-08 00:25
Издание Politico со ссылкой на собственные источники в Пентагоне сообщает, что специалисты ведомства рассматривают возможность использования западных ракет с истребителями МиГ, которыми располагают ВСУ.
Уточняется, что речь идет о современных ракетах «воздух-воздух» средней дальности, в том числе применяемые на истребителях F-16.
Авторы материала отмечают, что американские системы военной авиации очень сильно отличаются от советских, поэтому с адаптацией ракет возникли проблемы.
Ранее украинские власти неоднократно обращались к Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО с просьбой предоставить истребители.
Опубликовано: Светлана Репина