Politico: Пентагон пытается адаптировать западные ракеты «воздух-воздух» под истребители МиГ украинской армии

Издание Politico со ссылкой на собственные источники в Пентагоне сообщает, что специалисты ведомства рассматривают возможность использования западных ракет с истребителями МиГ, которыми располагают ВСУ.

Уточняется, что речь идет о современных ракетах «воздух-воздух» средней дальности, в том числе применяемые на истребителях F-16.

Авторы материала отмечают, что американские системы военной авиации очень сильно отличаются от советских, поэтому с адаптацией ракет возникли проблемы.

Ранее украинские власти неоднократно обращались к Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО с просьбой предоставить истребители.