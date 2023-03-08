Шольц рассказал о многочисленных и долгих телефонных разговорах с Путиным
2023-03-08 00:29
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в течение года много раз разговаривал с Владимиром Путиным по телефону.
Он отметил, что эти беседы длились достаточно долго и пообещал, что такие разговоры будут продолжены.
Шольц признал, что у них с российским президентом разные взгляды, однако разговоры необходимы, чтобы прийти к миру.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин не отказывается от разговоров с Шольцем и Макроном, но в последнее время таких предложений не поступало.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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