Главком ВСУ Залужный встретился с западными коллегами в тайном месте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что провел встречу с представителями оборонных ведомств нескольких стран.

Среди них были высокопоставленные военные из Великобритании, Польши, США. Место проведения встречи Залужный не раскрыл.

Он сообщил, что во время встречи обсуждались вопросы, связанные с поставками вооружений и боеприпасов украинским военным.

Речь также шла о передаче ВСУ западного дальнобойного оружия и подготовке украинских военнослужащих.