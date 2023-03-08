Главком ВСУ Залужный встретился с западными коллегами в тайном месте
2023-03-08 01:00
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что провел встречу с представителями оборонных ведомств нескольких стран.
Среди них были высокопоставленные военные из Великобритании, Польши, США. Место проведения встречи Залужный не раскрыл.
Он сообщил, что во время встречи обсуждались вопросы, связанные с поставками вооружений и боеприпасов украинским военным.
Речь также шла о передаче ВСУ западного дальнобойного оружия и подготовке украинских военнослужащих.
Опубликовано: Светлана Репина