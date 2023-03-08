Шольц: конфликт на Украине не завершится в обозримом будущем

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в городе Котбус рассказал о своих прогнозах по поводу продолжительности конфликта на Украине.

По его мнению, в обозримом будущем противостояние между Россией и Украиной не завершится.

Шольц также отметил, что для Украины это означает долгий кризис, хотя в Европе каждый день желают другого исхода.

Канцлер подчеркнул, что в такой ситуации Западу не остается ничего другого, кроме как обеспечивать бесперебойную поставку вооружений украинским военным.