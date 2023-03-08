Солдаты ВСУ меняют принцип работы гранатометов NLAW и бросают их

Украинские военнослужащие переделывают гранатометы NLAW перед тем, как бросить их.

По информации военкора Валентина Грошенина, солдаты ВСУ научились переделывать оружие таким образом, чтобы оно поражало человека, пытающегося из него выстрелить.

Для этого в оружии делается отверстие, благодаря которому реактивная струя попадает в лицо человеку.

Испорченные вооружения украинские военные бросают в надежде на то, что ими попытаются воспользоваться россияне.