Издание The American Conservative пишет, что военная помощь Украине приводит к сильному истощению ресурсов Пентагона.

Автор материала Брэдли Девлин напоминает, что Соединенные Штаты уже потратили на поддержку Киева более 32 млн долларов.

Он также отмечает, что США активно посылают украинским военным вооружения и снаряды калибра 155 мм.

При этом американский военно-промышленный комплекс может выпускать ограниченное количество таких вооружений, и на восполнение запасов потребуется не менее шести лет.