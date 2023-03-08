Дуглас Макгрегор уверен, что Зеленский подал США сигнал бедствия

Экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор высказался по поводу ситуации вокруг Артемовска. Об этом сообщили в РИА Новости.

Дуглас Макгрегор высказал свое мнение о событиях, происходящих в Артемовске.

Бывший советник главы Минобороны США уверен, что Зеленский своими действиями дает знать США, что украинцам срочно нужна помощь.

Украинские власти пытаются удержать город любой ценой, не смотря на масштабные потери: в боях под Артемовском ВСУ уже потеряли около 200 000 солдат.

Военное командование уверяет президента, что город должен быть оставлен. Но Зеленский не спешит давать такой приказ.

По словам Макгрегора, это делается с одной целью - сделать намек Западу:

Он словно говорит своим западным союзникам: "Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено".

Битва за Артемовск идет уже несколько месяцев, сейчас он почти в полном окружении.

По сообщениям иностранных СМИ украинские военные уже неоднократно призывали Зеленского к отступлению, потому что судьба города предрешена.

Однако президент не слышит эти призывы.