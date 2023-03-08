Риттер: Путин уже определил будущее Украины

Американский разведчик Скотт Риттер утверждает, что судьба Украины предрешена из-за ряда решений Владимира Путина.

В среду экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер публично заявил, что мировой общественности и украинцам в частности следует внимательнее слушать выступления Владимира Путина, в которых проливается свет на будущую судьбу Украины.

Риттер напомнил, что ранее Путин заявил о готовности России отодвигать угрозы от своих границ на максимально дальнее расстояние в случае передачи дальнобойных ракет Украине западными странами. По мнению Скотта Риттера, подобные отодвижения должны спровоцировать развал украинского государства.