Кадыров раскрыл настоящую стоимость украденного у него жеребца

Рамзан Кадыров прокомментировал новость о краже принадлежащего ему жеребца в Чехии.

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров публично признал, что украденная в чешском посёлке Крабчице лошадь по кличке Зазу действительно принадлежит ему. Вместе с тем Кадыров опровергает слухи о том, что данный жеребец стоит $18 тысяч, поскольку его подлинная стоимость равна как минимум десяти миллионам долларов.

Также Рамзан Кадыров выразил недоумение, каким образом жеребец пропал из конюшен, а полиция узнала об инциденте лишь спустя несколько дней.