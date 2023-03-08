Дженнифер Лопес рассказала, почему любит накрываться колючими шерстяными одеялами

Над любовью Дженнифер Лопес к колким одеялам и пледам из шерсти посмеиваются ее муж Бен Аффлек и дети, но она не собирается отказываться от любимой вещи.

О причине такой любви к шерстяным покрывалам Дженнифер рассказывает открыто. Все дело в ее непростом бедном детстве.

Когда она была маленькой, у нее было только жесткое шерстяное одеяло, чтобы согреться в холод в Нью-Йорке, и такое одеяло создавало для нее успокаивающую атмосферу.

С шести лет и до подросткового возраста она укрывалась таким жестким одеялом, и так привыкла к колкому ощущению на коже, что оно стало для нее даже необходимым.

Дженнифер рассказала, что ее любимое одеяло было ярким: в нем присутствовали красный, белый и оранжевый цвета.

Сейчас же легкое ощущение покалывания на коже, по словам звезды, уносит ее воспоминаниями в детство, и чтобы сохранить это ощущение она покупает для себя шерстяные одеяла от Гермес.