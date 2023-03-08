Дрон ВСУ сбросил бомбу на ЛЭП в Энергодаре, спровоцировав пожар в поле
Украинский беспилотник нанёс удар по инфраструктуре Энергодара, что стало причиной пожара.
8 марта военкоры издания "Русская Весна" уведомили, что сегодня вечером беспилотный летательный аппарат армии Украины сбросил зажигательные боеприпасы на линию электропередач в городе Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция. По данным корреспондентов, сброс бомбы стал причиной начала пожара в поле.
Представители "Русской Весны" отметили, что целью ВСУ было обесточить Энергодар, однако одна из линий электропередач города продолжает работать штатно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Тарас Медведев
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