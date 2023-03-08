Москалькова: Киев отказался обменять 70 солдат ВСУ

Татьяна Москалькова заявила об отказе администрации Киева обменять 70 украинских военных.

8 марта уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова публично заявила, что украинские власти отказались обменивать солдат ВСУ. По словам Москальковой, изначально российская сторона предлагала Киеву произвести обмен по формуле "160 на 160", но офис Владимира Зеленского отклонил данную инициативу.

Накануне в Минобороны России сообщили, что в результате длительных переговоров из украинского плена на родину были возвращены 90 российских военнопленных.