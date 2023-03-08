Столтенберг: в ближайшие дни Артемовск падёт из-за недооценки армии РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности падения Артемовска под натиском российских военных.

В среду вечером генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что в ближайшие дни населённый пункт Артемовск может пасть под натиском вооружённых сил России, поскольку НАТО и армия Украины недооценили наступательный потенциал российской армии.

Примечательно, что днём ранее шеф американского Пентагона Ллойд Остин заявил, что контроль над Артемовском имеет символическое, а не стратегическое значение.