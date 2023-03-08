Столтенберг: город Артёмовск в ДНР может перейти под контроль ВС РФ уже в ближайшие дни

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что город Артёмовск в ДНР уже в ближайшие дни может перейти под контроль войск России.

«В последние недели и месяцы мы видели ожесточённые сражения вокруг и внутри Артёмовска… Мы не можем исключить, что Артемовск в ближайшие дни падёт», — сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Столтенберг подчеркнул, что киевскому режиму и коллективному Западу не следует недооценивать мощь российских войск.

Кроме того, генсек НАТО добавил, что освобождение Артёмовска служащими армии России «не обязательно означает поворотный момент» украинского конфликта.