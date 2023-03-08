Столтенберг: город Артёмовск в ДНР может перейти под контроль ВС РФ уже в ближайшие дни
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что город Артёмовск в ДНР уже в ближайшие дни может перейти под контроль войск России.
«В последние недели и месяцы мы видели ожесточённые сражения вокруг и внутри Артёмовска… Мы не можем исключить, что Артемовск в ближайшие дни падёт», — сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса.
Столтенберг подчеркнул, что киевскому режиму и коллективному Западу не следует недооценивать мощь российских войск.
Кроме того, генсек НАТО добавил, что освобождение Артёмовска служащими армии России «не обязательно означает поворотный момент» украинского конфликта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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