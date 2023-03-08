Макгрегор призвал Байдена пойти на перемирие, чтобы ВС РФ не дошли до Польши

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор призвал президента США Джо Байдена пойти на перемирие с Россией, чтобы российские войска не заняли Киев и не дошли до границ Польши.

«Эта армия, которую мы вооружили на Украине, уничтожена. Они теряют тысячи людей в день. Это, грубо говоря, целый батальон», — сказал американский полковник.

Макгрегор выразил свою уверенность в том, что Штаты, надеясь расчленить Россию, добились лишь ослабления блока НАТО, а также навредили собственной репутации.

Экс-советник главы Пентагона добавил, что в настоящее время Вашингтон вынужден признать ошибку и прийти к соглашению с Москвой, ведь в противном случае ничто не сможет помешать Вооружённым силам России «форсировать Днепр, занять Киев и дойти до границы Польши».