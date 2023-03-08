Буш: в ближайшее время на Украине начнут работать системы ПВО Patriot
Помощник главы Пентагона по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш в интервью журналу Defense News назвал ориентировочные сроки начала работы систем ПВО Patriot на Украине.
Помощник Ллойда Остина заявил, что американские системы противовоздушной обороны Patriot начнут действовать на Украине «очень скоро».
В конце февраля текущего года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что Украина сможет получить обещанные ей системы противовоздушной обороны Patriot не ранее, чем через два месяца
На данный момент идёт обучение украинских военных работе с зенитным ракетным комплексом Patriot.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Тарас Медведев
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