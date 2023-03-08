Вышла замуж дочь скандального банкира Олега Тинькова, который отказался от России
Дарья Тинькова заставила подписчиков задуматься, не меняла ли она семейный статус. Комментировать догадки поклонников девушка при этом не спешит.
Дочь известного бизнесмена Олега Тинькова выложила в соцсети снимки, где она запечатлена с нежно обнимающим девушку мужчиной. Подписчики Даши гадают: вышла она замуж или так решила объявить о своей помолвке.
На эту мысль наталкивает лаконичная подпись, оставленная под фото: «Любовь.14.02.2023». Красавицу засыпали поздравлениями и пожеланиями, которые Даша не комментирует.
Имя ее избранника широкой публике неизвестно. Даша редко рассказывает в соцсетях о своей личной жизни. Основное количество постов она посвящает вину. Ранее она признавалась, что «папа приучал ее с детства к хорошему вину».
Мы ходили по ресторанам, вино дегустировали. И я, чтобы запоминать эти вина, решила для себя создать такой блог и публиковать фото вин, которые я пью, писать про них.
А так в винном бизнесе я еще с 18 лет, — пояснила она.
Дарья Тинькова ранее делилась, что с детства в России не живет. Девушка выросла в США, еще пару лет провела в Италии, год во Франции. Затем училась в Оксфорде и приняла решение остаться жить в Лондоне.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Тарас Медведев
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