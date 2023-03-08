Британский подполковник Кроуфорд посоветовал ВСУ выйти к Керченском проливу
2023-03-08 21:55
Подполковник британской армии Стюарт Кроуфорд в интервью изданию Express назвал стратегическую цель для ВСУ.
По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому следует стремиться к тому, чтобы его войска вышли к Керченскому проливу.
Кроуфорд назвал Крым общим стратегическим призом, отметив, что это ключевая для обеих сторон местность.
Подполковник считает, что сторона, получившая контроль над полуостровом, сможет контролировать выходы в Черное и Азовское моря.
Он также полагает, что захват украинскими военными Крыма позволил бы Киеву вести переговоры с Россией в своих интересах.
Опубликовано: Светлана Репина