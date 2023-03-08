Рэпер Птаха попал под обстрел в прифронтовой зоне на Донбассе
2023-03-08 23:04
Силовые ведомства Донецкой народной республики сообщают, что рэпер Давид Нуриев, выступающий под псевдонимом Птаха, попал под обстрел.
Музыкант направлялся в расположение российских военных, где планировал дать концерт.
Однако по пути он попал под обстрел, и на данный момент связь с ним отсутствует, других подробностей пока нет.
Давид Нуриев приехал в Донецк 6 марта с гуманитарной помощью. Во время общения журналистами он сообщил, что нейтрально относится к своим коллегам, уехавшим из страны.
Птаха также рассказал о том, что осенью 2023 года в прокат должен выйти фильм «Брат 3», в котором он сыграл одну из главных ролей.
Ранее в Донбассе побывал российский актер Владимир Стеклов.
Опубликовано: Светлана Репина