Рэпер Птаха попал под обстрел в прифронтовой зоне на Донбассе

Силовые ведомства Донецкой народной республики сообщают, что рэпер Давид Нуриев, выступающий под псевдонимом Птаха, попал под обстрел.

Музыкант направлялся в расположение российских военных, где планировал дать концерт.

Однако по пути он попал под обстрел, и на данный момент связь с ним отсутствует, других подробностей пока нет.

Давид Нуриев приехал в Донецк 6 марта с гуманитарной помощью. Во время общения журналистами он сообщил, что нейтрально относится к своим коллегам, уехавшим из страны.

Птаха также рассказал о том, что осенью 2023 года в прокат должен выйти фильм «Брат 3», в котором он сыграл одну из главных ролей.

Ранее в Донбассе побывал российский актер Владимир Стеклов.