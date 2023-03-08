Разведка США: Россия располагает самым мощным ядерным арсеналом в мире
2023-03-08 23:41
Американская разведка опубликовала ежегодный доклад, посвященный оценке существующих угроз.
В документе говорится, что на данный момент самый мощный ядерный арсенал в мире принадлежит Российской Федерации.
В отчете отмечается, что Россия расширяет сои возможности в данной сфере и продолжает модернизацию.
Речь идет о совершенствовании ядерных ракет дальнего действия и подводных систем их доставки.
Кроме того, проводится модернизация нестратегических систем, которые предназначены для ядерных и конвекционных боеголовок.
По информации разведки США, такие системы позволяют России противостоять любым противникам.
Опубликовано: Светлана Репина