Брнабич: вступление в Евросоюз является приоритетом для Сербии

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала вступление в Евросоюз приоритетом для страны.

Она отметила, что в случае интеграции в Европейский союз Сербия станет сильнее и улучши свои экономические показатели.

По словам Брнабич, этот процесс важен для страны в стратегическом плане, и в этом нет какой-либо дилеммы.

Она уточнила, что с 2000 года из Евросоюза поступало 70% всех инвестиций в Сербию, ЕС обеспечивал 65% сербского экспорта.

Кроме того, по итогам 2022 года 281 тыс. человек были трудоустроены напрямую из Сербии в страны Евросоюза.