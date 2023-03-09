Брнабич: вступление в Евросоюз является приоритетом для Сербии
2023-03-09 00:04
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала вступление в Евросоюз приоритетом для страны.
Она отметила, что в случае интеграции в Европейский союз Сербия станет сильнее и улучши свои экономические показатели.
По словам Брнабич, этот процесс важен для страны в стратегическом плане, и в этом нет какой-либо дилеммы.
Она уточнила, что с 2000 года из Евросоюза поступало 70% всех инвестиций в Сербию, ЕС обеспечивал 65% сербского экспорта.
Кроме того, по итогам 2022 года 281 тыс. человек были трудоустроены напрямую из Сербии в страны Евросоюза.
Опубликовано: Светлана Репина