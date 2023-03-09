Экс-советник Пентагона Макгрегор: если Байден не заключит перемирие, российские войска могут дойти до Польши

Отставной американский полковник и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор призвал Байдена срочно заключить перемирие с Россией.

По его мнению, американскому руководству необходимо как можно скорее признать свою ошибку в ситуации с Украиной.

Макгрегор отметил, что в начале спецоперации власти Соединенных Штатов недооценили русских, что привело к катастрофе.

Он уточнил, что украинские военные теряют примерно по батальону солдат в сутки, несмотря на поставки оружия с Запада.

В результате США навредили собственной репутации и ослабили НАТО, поэтому пришло время признать ошибку.

Полковник полагает, что если перемирие не будет заключено, российские военные могут форсировать Днепр, захватить Киев, а затем дойти до польской границы.