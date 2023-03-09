Москалькова: Украина отказалась забирать 70 солдат ВСУ в рамках обмена пленными с Россией

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что украинская сторона отказалась забрать некоторых своих солдат в рамках обмена пленными.

Она опубликовала список таких военных, в котором значится 70 фамилий украинских военнослужащих.

Москалькова уточнила, что Украине была предложена схема обмена «160 на 160». Которая ее не устроила.

Вместо этого украинская сторона отдала 90 российских военнопленных, но заявила о возвращении 130 украинцев.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что у большинства вернувшихся пленных есть тяжелые ранения.

Он также сказал, что среди них есть защитники Мариуполя и завода «Азовсталь», а также четыре женщины.