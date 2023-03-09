CNA: Чехия направит на Украину экспертов военной полиции

Czech News Agency сообщает, что Чехия направит своих военных экспертов на Украину для проведения расследования.

Это решение было одобрено правительством страны. Задачей инспекторов станет расследование военных преступлений на Украине.

Предполагается, что на Украину поедут до 15 представителей чешской военной полиции.

Инспекторы будут включены в группу Международного уголовного суда в Гааге и будут участвовать в расследовании в Нидерландах.

Мандат каждого инспектора будет действовать до конца 2024 года. Представители военной полиции смогут въезжать на Украину на месяц-полтора.

Ранее сообщалось, что к лету нынешнего года в Гааге должен начать работу Международный центр по сбору доказательств преступлений на Украине.