Пентагон обещает, что Украина очень скоро начнет использовать системы ПВО Patriot

Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш сообщил, что в ближайшее время на Украине начнут работать системы ПВО Patriot.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что такие системы противовоздушной обороны уже прибыли на Украину.

До этого его украинский коллега Алексей Резников утверждал, что пока ВСУ не располагают системами ПВО Patriot.

Он рассказал, что просил у Деда Мороза в Новый год не только системы противовоздушной обороны, но еще и истребители.

В свое время вопрос поставок на Украину комплексов противовоздушной обороны Patriot вызвал немало дискуссий в западных странах.