The Economist: перед началом наступления ВСУ на Украину идет поток западного оружия

Издание The Economist пишет, что в преддверии контрнаступления ВСУ на Украину в большом количестве поступает западное оружие.

Авторы статьи отмечают, что Великобритания и США еще в прошлом году осознали, что не заинтересованы в длительном конфликте на Украине.

20 января 2023 года на немецкой авиабазе Рамштайн состоялось очередное заседание контактной группы по Украине.

Этот день авторы статьи называют переломным моментом, поскольку после него оружие пошло на Украину потоком.

Журналисты уточняют, что из всего объема американской помощи 40% поступило за последние три месяца.

Сообщается, что поставки Запада позволяют экипировать и вооружить около трети украинской армии.