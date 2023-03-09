Разведка США подтвердила мощный ядерный потенциал России

Как сообщают в ТАСС, службы разведки США на основе полученных данных сделали вывод об огромном количестве ядерного оружия в России.

Из всех стран мира Россия обладает одним из мощнейших арсеналов ядерного оружия.

В этом уверена американская разведка, о чем сообщается в ежегодном отчете разведывательного ведомства Соединенных Штатов под названием "О мировых угрозах".

Россия располагает крупнейшим и наиболее мощным арсеналом ядерного оружия, она продолжает расширять и модернизировать свои возможности в области ядерных вооружений.

Также в отчете говорится, что запасы оружия России включают ядерные ракеты большой дальности, которые в состоянии "обходить" американские системы ПВО.