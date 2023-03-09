Медсестра Грета Бозель прославилась жестокими выходками в Равенсбрюке

В нацистском женском концлагере Равенсбрюк среди надсмотрщиц была Грета Бозель, ставшая для заключенных синонимом смерти.

Грета Мюллер, по мужу Бозель, родилась в 1908 году в Эбельфельде. Повзрослев, она выбрала профессию медсестры, и до прихода к власти гитлеровцев жестокости за ней замечено не былол.

В 1939 году ее направили на работу в женский концентрационный лагерь Равенсбрюк, унесший жизни более 90 тысяч заключенных. Тут звериная натура Греты проявилась в полной мере.

Она трудилась на отборе заключенных. В ее обязанности входило отбирать трудоспособных женщин. Остальных Грета без сожаления отправляла на смерть в газовые камеры. После войны Грете с мужем удалось скрыться, но ненадолго. Их поймали, и она предстала перед судом, приговорившим ее к смерти через повешение в 1947 году вместе с ее коллегой Доротеей Бинц.