В Приднестровье предотвратили покушение на главу республики
2023-03-09 12:56
Спецслужбы так называемого Приднестровья предотвратили покушение на главу республики.
Российская газета "Комсомольская правда" сообщает о том, что в Приднестровье было предотвращено покушение на главу самопровозглашенной республики.
Отмечается, что якобы заказчиком убийства Вадима Красносельского являлась Служба безопасности Украины.
"В Пентагон блокирует передачу в Международный уголовный суд данных о действиях России на Украине, сообщила The New York Times", - пишет КП.
Опубликовано: Николай Скира