Спецслужбы так называемого Приднестровья предотвратили покушение на главу республики.

Российская газета "Комсомольская правда" сообщает о том, что в Приднестровье было предотвращено покушение на главу самопровозглашенной республики.

Отмечается, что якобы заказчиком убийства Вадима Красносельского являлась Служба безопасности Украины.

"В Пентагон блокирует передачу в Международный уголовный суд данных о действиях России на Украине, сообщила The New York Times", - пишет КП.