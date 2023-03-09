Водитель умышленно врезался в дерево в Иллинойсе после ссоры: в салоне была его возлюбленная

68-летний водитель из Иллинойса решил убить и себя, и свою девушку, врезавшись в дерево: обоих удалось спасти.

В среду 1 марта полицейским Иллинойса поступило сообщение о водителе, который умышленно врезался в дерево. В салоне кроме него была девушка. Прибывшие представители службы спасения обнаружили застрявших в салоне 68-летнего водителя и 38-летнюю женщину. В дальнейшем выяснилось, что пара была в отношениях.

Обоих удалось спасти. У них были серьезные, но не представляющие угрозы жизни повреждения. И пассажирку, и водителя отправили в больницу. Впоследствии выяснилось, что во время поездки у пары возник конфликт. Мужчина на эмоциях решил разрешить его, убив их обоих. Поэтому он на скорости врезался в дерево.

Водителю предъявлено обвинение в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах. Есть вероятность, что обвинение пополнится и другими статьями. Скорее всего, после выхода из больницы мужчина отправится в заключение в тюрьме округа Лейк.