Авербух сообщил, как чувствует себя Костомаров сегодня, 9 марта, и что помогает ему не сдаваться

Именитый тренер по фигурному катанию Илья Авербух рассказал о состоянии своего коллеги Романа Костомарова на 9 марта.

Илья Авербух сообщил в интервью "Мат-ТВ", что в состоянии Романа Костомарова наблюдаются улучшения.

Тренер по фигурному катанию отметил, что его коллеге очень помогают письма со словами поддержки от многочисленных поклонников. Оказывается, он получает послания даже от российских военнослужащих.

"Почту поддержки" получает супруга и коллега фигуриста Оксана Домнина, после чего передает письма своему возлюбленному.

Авербух отметил, что за Романа молятся и держат кулаки за него родные, друзья, коллеги и фанаты.