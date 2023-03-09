Служанки в Запретном городе подчинялись жестким правилам, и даже спать должны были в одной позе

Служанкам во дворце китайского императора приходилось следовать жесточайшим правилам, иначе следовало наказание.

Семье китайского императора прислуживали сотни слуг. Девочек прислужниц набирали во дворец, начиная с 13-летнего возраста. Многие шли в услужение добровольно, других продавали бедные родители или за долги. Служанкам часто обривали головы, и учили сложнейшему этикету императорского дворца. У каждого его жителя был свой ранг и статус. У императора могли быть десятки жен и детей. Служанкам приходилось запоминать кто кому приходится, и какой у него ранг, чтобы правильно приветствовать и общаться.

Девушек полностью обеспечивали едой и одеждой, но они должны были неукоснительно подчиняться правилам. Даже спать они обязаны были только в одной позе: на боку с вытянутыми руками. По достижении 25 лет свободная девушка могла сделать выбор: остаться во дворце или выйти замуж и покинуть службу. Часто господа давали служанкам неплохое приданое, и удачно выдавали замуж.

Служанки выполняли самые разнообразные работы. В обязанности некоторых входило носить свою госпожу на руках, ведь традиция бинтования ног знатным дамам почти лишала их способности к самостоятельному передвижению. Простолюдинкам китайцы ноги не бинтовали, иначе они не могли бы работать. Если же девушка была продана, то выкупиться она не могла, даже если у нее были деньги, и оставалась собственностью хозяина навсегда.