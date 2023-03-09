Лавров: Запад пытается обвинить украинского олигарха в подрыве «Севпотоков»

Сергей Лавров высказался о новых публикациях западных СМИ, которые утверждают, что за взрывами на "Северных потоках" стоит проукраинская группировка.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что накануне в западных СМИ появились слухи о том, что взрывы на "Северных потоках" осуществила проукраинская группировка, спонсируемая близким к Владимиру Зеленскому украинским олигархом. По мнению Лаврова, Западу должно быть стыдно за распространение подобной дезинформации.

Также Сергей Лавров призвал истеблишменты западных государств начать независимое расследование терактов на российских газопроводах "Северный поток".