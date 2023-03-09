Онколог Ольга Машкова назвала наиболее опасный вид родинок

Наиболее опасны те, которые появились на коже в течение жизни. Также стоит насторожиться, если новообразования меняют цвет и форму.

Насколько опасны пигментированные образования? По словам специалиста Ольги Машковой, наиболее опасны те, которые появились на коже в течение жизни.

Онколог рассказала об этом в интервью для "Известий". По словам доктора, те родинки, с которыми человек родился, чаще бывают безвредными.

Машкова также предупредила: если в области родинки появляется боль, наблюдаются воспаления, это свидетельсвует об опасности.

Также стоит насторожиться, если новообразования меняют цвет и форму - это сигнал того, что нужно идти на обследование.

Нельзя откладывать визит к специалисту, если родинка травмирована. Они могут быть канцерогенными, потому велик риск, что на месте повреждения могут появиться раковые клетки.