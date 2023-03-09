США вводят санкции против фирм КНР за поддержку создания дронов в Иране

Минфин США объявил о введении санкций против китайских компаний за поддержку разработки иранских БПЛА.

В четверг вечером Министерство финансов Соединённых Штатов опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что ведомство вводит экономические санкции в отношении ряда компаний, расположенных в Китае.

В тексте релиза отмечено, что причиной ввода санкций является поддержка иранской программы по серийному производству беспилотных летательных аппаратов.

Примечательно, что ранее западные СМИ обвиняли Иран в поставках России своих беспилотников, которые якобы применяются в спецоперации.