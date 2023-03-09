Глава Пентагона Остин: Россия передала Ирану ракеты и системы ПВО за поддержку в спецоперации
2023-03-09 22:44
Во время совместной пресс-конференции главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом руководитель Пентагона Ллойд Остин сделал заявление о сотрудничестве Ирана и России.
Он сказал, что между Москвой и Тегераном было заключено беспрецедентное соглашение в рамках военного сотрудничества.
По словам Остина, Иран поддержал российскую спецоперацию на Украине, но получил за это собственную выгоду.
Глава Пентагона уточнил, что речь идет о поставке Россией в Иран ракет и систем ПВО.
Он также напомнил, что Россия получала от Ирана беспилотные аппараты, которые впоследствии использовала на Украине.
Ранее представители иранских властей заявили, что так и не получили от Украины доказательств использования иранских беспилотников в зоне СВО.
Опубликовано: Светлана Репина