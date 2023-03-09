Протестующие в Грузии поставили ультиматум об отставке правительства

Во время протестных акций в Тбилиси митингующие поставили ультиматум грузинским властям.

Теперь они требуют, чтобы нынешнее правительство ушло в отставку, а в стране прошли досрочные парламентские выборы.

С таким заявлением во время протестов выступили ветераны грузинской армии. Они заявили, что действующее правительство не приведет Грузию в Европу.

Некоторые протестующие выразили свое согласие с таким заявлением. В настоящее время у здания парламента в Тбилиси продолжается акция протеста.

Накануне участники протестов уже выдвинули два требования властям. Первое касалось отзыва закона об иноагентах, второе – освобождение всех задержанных участников протестов.